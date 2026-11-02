Хеллоуинские выходные в США обернулись десятками смертей и сотнями пострадавших в результате стрельбы. С пятницы по воскресенье огнестрельные ранения получил 201 человек, ещё как минимум 76 погибли. Такую статистику приводит РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков и сообщения местных правоохранительных органов.

Одно из самых тяжёлых происшествий случилось в Далласе, штат Техас. За ночь в популярном развлекательном районе Дип-Эллум произошли три перестрелки, в которых погибли четыре человека и ещё 15 получили ранения. Полиция выясняет обстоятельства нападений и устанавливает, были ли инциденты связаны между собой.

В калифорнийском Фэрфилде стрельбу открыли в торговом центре рядом с магазином хэллоуинских костюмов. Жертвой нападения стала 31-летняя беременная женщина, шестеро человек в возрасте от 16 до 43 лет получили ранения. По предварительным данным полиции, атака носила целенаправленный характер.

Не обошлось без стрельбы и на праздничных вечеринках. В Джексонвилле, штат Флорида, в результате двух отдельных инцидентов погибли 17-летняя девушка и 20-летний мужчина, ещё 11 человек получили ранения. Среди пострадавших оказалась 15-летняя девочка. В одном из случаев конфликт вспыхнул между людьми, ожидавшими входа на праздник.

В штате Иллинойс стрельба неподалёку от университета Иллинойс-Уэслиан унесла жизнь 19-летней девушки. Несколько человек получили ранения. Ещё шестерых пострадавших госпитализировали после стрельбы рядом с университетом Делавэра. В Канзасе четыре человека попали в больницу, причём одному из них случайная пуля угодила в лицо.

В Монтане при перестрелке погиб заместитель шерифа. Полицейские прибыли по вызову, после чего вооружённый мужчина открыл по ним огонь. Ещё один сотрудник правоохранительных органов был ранен.

Среди других происшествий — смертельная стрельба в Чикаго, конфликт на вечеринке в Миссури и нападения в Алабаме. При этом не все случаи были связаны непосредственно с празднованием Хеллоуина: в общую статистику вошли и бытовые конфликты, и другие эпизоды применения огнестрельного оружия.

В 2026 году Хеллоуин пришёлся на субботу, поэтому массовые костюмированные вечеринки и уличные гулянья продолжались все выходные. Местные правоохранители продолжают расследовать происшествия, устанавливать подозреваемых и обстоятельства каждой стрельбы.

Ранее Life.ru сообщал о более чем 100 погибших в результате стрельбы в США за хэллоуинские выходные 2025 года. Тогда, по подсчётам РИА «Новости», свыше 200 человек получили ранения, а общее число инцидентов с применением огнестрельного оружия за выходные превысило 250. Среди пострадавших были несовершеннолетние, на которых нападали в том числе во время праздничных вечеринок.