Кошелёк или жизнь: Более 100 человек погибли в США в хэллоуинские выходные

Хэллоуинские выходные в США омрачились волной насилия: по подсчётам РИА «Новости», основанным на открытых источниках, более 100 человек погибли, а свыше 200 получили ранения в результате стрельбы.

Американские медиа сообщали о как минимум 11 крупных инцидентах, где пострадали четыре и более человека. Среди них – нападения на вечеринках, в том числе с участием детей: в Кливленде пострадали восемь несовершеннолетних, а в Техасе – четверо подростков. Общее число случаев стрельбы за выходные превысило 250, согласно статистике Gun Violence Archive, хотя не все они были связаны с праздничными мероприятиями.

СМИ также освещали другие трагические события, включая стрельбу на частных вечеринках в Оклахоме (пятеро пострадавших) и Вирджинии (четверо раненых), инцидент в Висконсине, где собралось около 500 человек (двое раненых), а также случаи в Миннесоте, Юте и Калифорнии, где были убитые и раненые.

Ранее сообщалось, что в техасском населённом пункте Санта-Тереза 20-летний Кевин Марин совершил стрельбу по своей матери после её требования прекратить шумное поведение поздней ночью. Правоохранители, прибывшие на вызов о стрельбе, обнаружили в доме тяжелораненую женщину с 11 огнестрельными ранениями.