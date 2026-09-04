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Опубликовано 4 сентября, 13:02

Исследование: Мужчины в беде в первую очередь звонят друзьям, а женщины – маме

Россияне рассказали, кому звонят в первую очередь, оказавшись в беде

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

В критической ситуации мужчины скорее позвонят другу, чем своей партнёрше, в то время как женщины в первую очередь набирают номер матери, свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-знакомств, которые публикует РИАМО.

По данным издания, у мужчин и женщин близкий круг устроен по-разному. Среди представительниц слабого пола безусловным лидером стали родные: маму или другого близкого родственника выбирают 44% респонденток. Партнёру доверяют свои переживания 23% женщин, подруге — 21%, а другу-мужчине и вовсе только 11%.

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У мужчин иная иерархия. Родные также остаются на первом месте, но их доля ниже — 35%. На вторую строчку с показателем 30% выходит друг, и лишь затем следует партнёрша с 23%. В стрессовой ситуации людям нужен тот, кто выдержит их эмоции и не запаникует в ответ. Маме или другу можно позвонить в слезах и не отчитываться за это неделю, тогда как рядом с партнёром мужчинам часто хочется держаться и не подбирать слова.

Однако первый звонок редко помогает решить саму проблему — в такие минуты важен собеседник, с которым потом не придётся разбирать, кто виноват. Широкий близкий круг работает на пользу отношениям, так как партнёр, мама и друг закрывают разные эмоциональные потребности. Пара только выигрывает, когда каждому есть куда прийти со своей тревогой и никому не приходится быть единственной опорой.

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Как быть, если пять минут назад ребёнок стоял рядом, а теперь телефон молчит и детская площадка пустая. Life.ru собрал инструкцию для родителей: что делать в первые минуты, куда звонить и как заранее снизить риск беды.

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Борис Эльфанд
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