Почти две трети участников октябрьского опроса ВЦИОМ — 65% — сказали, что доверяют сотрудникам полиции в своём регионе. В 2012 году таких ответов было 35%. Начиная с замера 2018 года доверяющих в опросах ВЦИОМ было больше, чем тех, кто говорил об обратном.

Индекс доверия в октябре составил 40 пунктов. ВЦИОМ рассчитывает его как разницу между долями доверяющих и не доверяющих полиции. В феврале 2026 года этот показатель составлял 44 пункта.

Престиж профессии полицейского участники октябрьского опроса оценили в среднем на 3,44 балла из пяти. В 2024 году средняя оценка составляла 3,37 балла, а в 2023-м — 3,48. Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 23 октября 2026 года. В нём участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.