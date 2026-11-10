Колокольцев наградил 36 полицейских со всей России за спасение людей
Обложка © Max / Ирина Волк
Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды за спасение людей 36 полицейским из 16 регионов — от Псковской области до Якутии. Среди них сотрудники, которые выводили людей из горящих домов, спасали тонувших и помогали тем, кто оказался в снежном плену, сообщила в Max официальный представитель МВД Ирина Волк.
Медаль «За спасение погибавших» получил инспектор ДПС из Краснодарского края Александр Шабанов. В свой выходной он вытащил из реки мужчину, который потерял сознание. Как рассказали в краевом главке МВД, полицейский около 20 минут проводил реанимацию, пока пострадавший не пришёл в себя.
Троих инспекторов из Набережных Челнов наградили за спасение восьми человек, в том числе ребёнка, при пожаре в многоэтажке 28 июня. Алексей Сабиров получил медаль МВД «За смелость во имя спасения», а Максим Даянов и Ильгиз Шамсутдинов — почётные грамоты ведомства.
Церемонию приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу.
Ранее Life.ru рассказывал, что День полиции в России ежегодно отмечают 10 ноября. В 2026 году профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел приходится на вторник. Официально дата называется Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Это не федеральный нерабочий праздник, поэтому дополнительного выходного нет.
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