Россияне бросились снимать на осень жильё в Минске: забито уже 70%

Спрос россиян на аренду жилья в Минске этой осенью близок к ажиотажному. На сентябрь–ноябрь на сервисе «Суточно.ру» уже забронировано около 70% объектов, рассказал директор по маркетингу компании Айрат Мусин.

Минск вошёл в пятёрку самых популярных направлений осени по числу бронирований. Вместе с ним в топе оказались Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Казань.

По словам Мусина, россиян привлекают удобная логистика, отсутствие визовых барьеров и сравнительно невысокие цены. На самом сервисе сейчас представлены тысячи вариантов размещения в Минске, причём многие объекты отмечены как пользующиеся повышенным спросом.

Интерес растёт и к другим городам Белоруссии. В зависимости от направления число бронирований увеличилось в среднем на 30–40%. Чаще всего туристы выбирают Гродно, Брест, Могилёв, Витебск, Полоцк, Гомель, Лиду, Пинск и Несвиж.

Отдельно набирают популярность Браславские озёра и Нарочанский национальный парк. По данным сервиса, число бронирований жилья в их окрестностях за год выросло вдвое, пишет ТАСС.

В среднем россияне бронируют жильё в Белоруссии на три дня. Чаще всего выбирают однокомнатные квартиры. При поиске обращают внимание на цену, Wi-Fi, парковку, число спальных мест и возможность заселиться с детьми или животными.

Ранее Life.ru сообщал, что Белоруссия вошла в десятку самых популярных зарубежных направлений у россиян летом 2026 года. Спрос на поездки в республику вырос на 7% год к году. При этом ещё летом Минск показывал рост числа бронирований на короткие поездки на 18%, чему способствовали простая логистика и возможность спланировать путешествие в последний момент.