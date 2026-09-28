Россияне в 2027 году будут отдыхать на Новый год 11 дней

Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января включительно. Это на один день меньше, чем годом ранее. Об этом РИА «Новости» сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

По её словам, продолжительность зимнего отдыха зависит от того, на какие дни недели выпадают праздники и как правительство распределяет переносы выходных.

«В 2027 году новогодние праздники продлятся на один день меньше, чем в 2026 году. Если зимой 2026-го каникулы длились 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, то в этот раз отдых займёт 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — сказала Богданова-Шемраева.

В 2027 году календарь сложится иначе. 8 января выпадет на пятницу, поэтому уже в понедельник, 11 января, россиянам предстоит вернуться к работе. При этом общее количество выходных и праздничных дней в январе не изменится по сравнению с 2026 годом, уточнила специалист.

Ранее сообщалось, что при стандартной пятидневной рабочей неделе в 2027 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней. Ещё 247 дней будут рабочими. В расчёт входят как обычные субботы и воскресенья, так и официальные нерабочие праздники, предусмотренные производственным календарём.