Россиян в 2027 году ждут 118 выходных и праздничных дней

При стандартной пятидневной неделе россияне в 2027 году будут отдыхать 118 дней. Ещё 247 дней придутся на работу, сообщила РИА «Новости» эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

Речь идёт как об обычных выходных, так и о нерабочих праздничных днях, предусмотренных производственным календарём.

Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя 2–6 ноября 2026 года: 4 ноября — выходной, 3 ноября — сокращённый день. Календарь ноября, рабочие часы и правила оплаты — в материале Life.ru.