20-летний гражданин России получил тяжёлые травмы головы во время драки в Белграде. Его госпитализировали с переломом основания черепа и кровоизлиянием в мозг. Полиция задержала 22-летнего мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает сербский портал Telegraf.

Между россиянином и предполагаемым нападавшим сначала возникла словесная ссора, которая затем переросла в драку. По информации издания, мужчины перед этим вместе употребляли алкоголь.

22-летний мужчина несколько раз ударил россиянина по голове. Пострадавшего доставили в белградский Центр неотложной помощи. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Полиция Белграда установила личность предполагаемого нападавшего и задержала его. В отношении мужчины подали заявление о подозрении в совершении преступления, связанного с причинением тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге 38-летний мужчина оказался в больнице в тяжёлом состоянии после того, как во время ссоры в хостеле на Московском проспекте получил ножевое ранение в спину. Конфликт произошёл во время совместного распития алкоголя постояльцами. Во время застолья между мужчинами вспыхнула перепалка, которая переросла в нападение. Один из участников ссоры ударил собутыльника ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали.