В Санкт-Петербурге 38-летний мужчина оказался в больнице в тяжёлом состоянии после того, как во время ссоры в хостеле на Московском проспекте получил ножевое ранение в спину. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на региональное управление МВД, конфликт произошёл во время совместного распития алкоголя постояльцами.

Инцидент случился вечером 5 ноября. Во время застолья между мужчинами вспыхнула перепалка, которая переросла в нападение. Один из участников ссоры ударил собутыльника ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали, а информация о тяжёлом ранении поступила в полицию из медицинского учреждения.

Сотрудники уголовного розыска оперативно доставили для разбирательства троих находившихся в хостеле мужчин в возрасте 38, 45 и 58 лет. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Один из мужчин задержан в качестве подозреваемого.