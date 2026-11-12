В Омской области стали известны новые подробности жестокого нападения на 17-летнюю студентку техникума. По данным региональной прокуратуры, пострадавшей нанесли не менее 50 ударов ножом. Как сообщили в Следственном комитете, две обвиняемые также пытались сбросить девушку с моста в реку.

Преступление произошло вечером 9 ноября в посёлке Большеречье. По версии следствия, 19-летняя местная жительница вместе с 16-летней подругой обманом заманили знакомую в безлюдное место возле зоопарка.

Там старшая девушка, как полагают следователи, напала на студентку с заранее приготовленным кухонным ножом. Вторая участница снимала происходящее на телефон. По данным СК, девушки также пытались столкнуть раненую потерпевшую с моста в воду.

По информации местных СМИ, пострадавшая получила ранения головы, шеи, спины и конечностей. В результате нападения девушка потеряла много крови. Её доставили санитарной авиацией в Омск и госпитализировали.

Спасти студентку помогли прохожие, услышавшие крики о помощи. Они вызвали полицию. Позднее предполагаемых участниц нападения задержали.