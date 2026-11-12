В Калужской области 75-летнего жителя Малоярославца приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство собственного сына. Мужчина расправился с 49-летним родственником, пока тот спал, после чего самостоятельно пришёл в полицию и рассказал о случившемся. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 16 июня 2026 года. Как установило следствие, между родственниками возник конфликт. Позднее пожилой мужчина воспользовался тем, что сын уснул, и напал на него с топором. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После произошедшего отец сам обратился к правоохранителям. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве, а на время расследования заключили под стражу.

Следователи провели необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую. Специалисты установили, что в момент преступления мужчина осознавал характер своих действий и мог ими руководить.

Суд признал 75-летнего жителя Малоярославца виновным по части 1 статьи 105 УК РФ. Ближайшие восемь лет он должен провести в исправительной колонии строгого режима.