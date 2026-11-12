Обвиняемые по делу об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в ОАЭ получили доступ к их телефонам и передали организаторам сведения о цифровых активах. После этого, по версии следствия, им поступило указание убить супругов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в октябре 2025 года фигуранты под вымышленным предлогом договорились о встрече с супругами на вилле. Там они напали на Новаков и потребовали передать телефоны, чтобы получить доступ к мессенджерам и криптокошелькам. Полученные сведения они переслали организаторам.

Как сообщили в СК, после убийства фигуранты скрыли тела и покинули ОАЭ. Следствие также считает, что они похитили личные вещи супругов, в том числе телефоны, ноутбук и часы. Общая стоимость похищенного превысила 20 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о деле супругов Новаков. История началась 2 октября 2025 года, когда пара отправались из Дубая на встречу с предполагаемыми инвесторами в город Хатта и перестала выходить на связь. Позднее стало известно об их убийстве. По версии следствия, предпринимателя и его жену похитили ради вымогательства криптовалюты, а после неудачной попытки получить деньги убили. В рамках расследования арестовали троих фигурантов — Юрия Шарыпова, Владимира Далекина и бывшего сотрудника петербургской милиции Константина Шахта. Позднее Далекин скончался в СИЗО. Расследование дела в отношении Шахта близится к завершению. Дело в отношении предполагаемого организатора выделили в отдельное производство.