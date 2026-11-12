В Омской области 16-летней девушке предъявили обвинение в покушении на убийство 17-летней студентки колледжа. Ранее она проходила по делу как свидетельница, однако теперь следствие считает её соучастницей преступления. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области 16-летней жительнице Большереченского района предъявлено обвинение в покушении на убийство знакомой, совершённом группой лиц по предварительному сговору», — сообщили в ведомстве.

Речь идёт о нападении, совершённом вечером 9 ноября в посёлке Большеречье. По версии следствия, 19-летняя студентка техникума обманом заманила 17-летнюю знакомую в безлюдное место и нанесла ей многочисленные ранения кухонным ножом. На встречу она пришла вместе с 16-летней подругой, которая снимала происходящее на телефон.

Крики пострадавшей услышали прохожие и вызвали полицию. Нападавшая попыталась скрыться, однако вскоре её задержали. Раненую девушку доставили в больницу.

Первоначально обвинение в покушении на убийство предъявили только 19-летней участнице конфликта. Суд заключил её под стражу до 9 января 2027 года. Теперь обвиняемой по делу стала и её несовершеннолетняя приятельница.

Действия 16-летней девушки следствие квалифицирует как покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается, окончательную оценку обстоятельствам нападения даст суд.