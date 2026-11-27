Российский диджей, выживший после падения с 15-го этажа жилого комплекса в тайской Паттайе, уже на следующий день самостоятельно покинул больницу. Мужчина снял шейный фиксатор, вытащил катетеры и отправился домой, не дожидаясь осмотра врачей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, пострадавшим оказался Александр из Иркутска, который зарабатывает выступлениями в местном клубе. Незадолго до происшествия мужчина, по его собственным словам, испытал необычное «озарение» и начал записывать мысли карандашом прямо на холодильнике и напольной плитке. Сам момент падения он объясняет воздействием некой неизвестной силы, которая якобы выбросила его из окна.

После падения с высоты около 40 метров россиянина госпитализировали в тяжёлом состоянии. Однако уже на следующее утро Александр проснулся и самовольно покинул медицинское учреждение.

Сейчас мужчина самостоятельно передвигается по квартире. По информации канала, из заметных повреждений у него остались лишь несколько ссадин и небольшое кровоизлияние в глазу. За оказанную медицинскую помощь больница выставила ему счёт на 25 тысяч батов — около 61 тысячи рублей.