Пьяный россиянин рухнул с 15-го этажа жилого комплекса в тайской Паттайе и выжил благодаря тому, что упал в бассейн на четвёртом этаже. Мужчину с травмами рук, ног, плеч и спины доставили в больницу. Полиция предполагает, что перед падением он находился в ремонтируемом помещении, расположенном прямо над бассейном, сообщает Daily News.

«У края бассейна на 4-м этаже обнаружили пострадавшего: мужчину 30 лет, гражданина России. Он лежал в состоянии крайней слабости, говорил бессвязно, и понять его было невозможно. На теле были синяки и сплошная красная сыпь. Спасатели оказали первую помощь и срочно доставили его в больницу Паттайи, чтобы спасти ему жизнь», — говорится в статье.

Происшествие случилось вечером 26 ноября в районе Пхра Тамнак. Сначала полицейские проверили квартиру № 1514, где жил турист. Дверь была открыта, внутри никого не оказалось. Телефон и кошелёк остались на месте, признаков ограбления не обнаружили.

В квартире полицейские обнаружили приспособления для употребления марихуаны. При этом в ремонтируемом помещении № 1525, откуда он, предположительно, упал, нашли открытую бутылку импортного алкоголя, складной стул, одежду, обувь и пепельницу. По версии полиции, россиянин мог перебраться туда из своей квартиры, чтобы посидеть и посмотреть на море и пляж Джомтьен. Не исключено, что он потерял равновесие у края площадки и сорвался вниз.