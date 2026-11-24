Полиция Таиланда задержала гражданина России по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству мефедрона. Мужчину обнаружили в частном доме неподалёку от курортной Паттайи, пишет тайская газета Naewna.

Операцию провели 24 ноября в районе Бангламунг провинции Чонбури. В обыске участвовали сотрудники подразделений по борьбе с наркотиками, местной и иммиграционной полиции.

В одноэтажном доме правоохранители обнаружили оборудование и ёмкости с химическими веществами, которые предположительно использовали для изготовления синтетического наркотика. Россиянина задержали, а изъятые материалы направили на экспертизу.

Сейчас полицейские устанавливают возможных сообщников задержанного, а также лиц, которые могли финансировать деятельность подпольной лаборатории. Имя россиянина не раскрывается.

В Таиланде мефедрон относится к наркотическим средствам первой категории. Согласно местному законодательству, их незаконное производство в коммерческих целях предусматривает от двух до 20 лет лишения свободы. При особо отягчающих обстоятельствах наказание может достигать пожизненного заключения или смертной казни.

Ранее в Паттайе задержали россиянина Виталия Долженко, которому на родине грозит пожизненное заключение за торговлю кокаином. По версии следствия, мужчина руководил преступной группировкой, занимавшейся распространением наркотиков в Тверской области. Тайские власти приступили к подготовке его возвращения в Россию.