На Пхукете 37-летнего россиянина обвинили в хранении метамфетамина с целью сбыта и употреблении наркотика. Полиция сообщила, что изъяла 93,21 грамма вещества, пишет The Phuket News. Как выяснил SHOT, задержанный Алексей работал социальным психологом в частной клинике Краснодара, фитнес-тренером и несколько лет консультировал людей с зависимостью.

Задержанный. Фото © пресс-служба полиции Пхукета

Основную часть наркотика полицейские обнаружили на кухне дома, который россиянин снимал в районе Вичит. Там, по данным полиции, лежал 21 пакет с кристаллическим метамфетамином общим весом 91,08 грамма.

Задержанный. Фото © SHOT

На дом вышли после задержания мужчины 2 ноября на дороге к смотровой площадке между Калимом и Камалой. По версии патрульных, при их приближении он выбросил свёрток. Внутри нашли два пакета с 2,13 грамма метамфетамина. Россиянин сказал, что найденные у дороги наркотики ему не принадлежат.

По данным полиции, анализ мочи дал положительный результат на метамфетамин, а в телефоне задержанного нашли сведения о предполагаемых сделках с наркотиками. Мужчину передали следователям полицейского участка Кату. По информации SHOT, россиянин приехал в Таиланд зимой. На Пхукете он проводил очные и онлайн-тренировки, составлял программы питания и продолжал консультировать как психолог.

Дилеру предъявили обвинения в незаконном обороте наркотических средств первой категории с целью коммерческого сбыта и в употреблении веществ и арестовали. Россиянину грозит пожизненный срок.

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