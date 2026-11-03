Позвонил дочке и исчез: Массажист из России пропал в Таиланде после прогулки с женой
Массажист из Томска пропал после прогулки с женой по Паттайе
Сергей Ничинский. Обложка © Массаж в Томске
Российский турист Сергей Ничинский из Томска вторые сутки не выходит на связь после исчезновения на знаменитой улице Walking Street в тайской Паттайе. Мужчину разыскивает супруга Оксана, которая обратилась за помощью к местным русскоязычным сообществам. Об этом пишет телеграм-канал «Паттайя от А до Я».
По рассказу женщины, вечером супруги вместе гуляли по оживлённой туристической улице, но в какой-то момент потеряли друг друга из виду.
«Я добралась до отеля, а муж нет», — рассказала Оксана.
Ситуацию осложняет то, что у Сергея не оказалось при себе денег и доступа к интернету. Телефон сохранил возможность совершать звонки через роуминг. Мужчина успел связаться с дочерью и сообщил, что находится поблизости от гостиницы Pattaya Park, однако не понимает, как туда вернуться. Жена спустилась его встретить, но так и не обнаружила супруга.
Оксана уже написала заявление в полицию. Поиски продолжаются, а информация о местонахождении россиянина пока не поступала.
В день исчезновения Сергей был одет в оранжевые шорты и серо-голубую футболку с длинными рукавами и надписью SURFER. По информации из социальных сетей, пропавший занимается профессиональным массажем, воспитывает двух дочерей и увлекается путешествиями, рыбалкой и поездками на квадроциклах.
Ранее Life.ru рассказал об исчезновении московского тату-мастера во время велопутешествия по Таиланду. Россиянин преодолел около трёх тысяч километров по странам Азии, однако 16 октября перестал выходить на связь, а его геолокация пропала с трекера. Супруга путешественника готовила обращение в российское посольство, к поискам планировали привлечь волонтёров.