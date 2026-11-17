Россиянину Виталию Долженко, задержанному в тайской Паттайе по делу об организации торговли кокаином, на родине может грозить пожизненное заключение. Об этом говорится в материалах иммиграционной полиции Таиланда, опубликованных местным изданием FM91.

По версии российских правоохранителей, 31-летний мужчина руководил преступной группировкой, занимавшейся распространением крупных партий наркотиков в Тверской области. Для управления сетью предполагаемые сообщники использовали Telegram, через который получали задания и согласовывали поставки.

Следствие связывает деятельность группировки с событиями 14–30 марта 2026 года в деревне Мокшино Конаковского района. В частности, участники сети пытались продать почти килограмм кокаина стоимостью около 3,8 миллиона рублей. Наркотики были изъяты полицией.

После возбуждения уголовного дела Долженко оказался за границей. 6 августа Заволжский районный суд Твери санкционировал его арест, после чего россиянина объявили в международный розыск.

Дополнительные подробности выяснились при проверке его документов в Таиланде. Как пишет местное издание «Новости Пхукета», срок разрешённого пребывания мужчины в королевстве истёк за четыре дня до задержания. Это нарушение стало формальным основанием для его выдворения.

Тайские полицейские обнаружили разыскиваемого в одном из жилых комплексов Паттайи. После задержания иммиграционные власти аннулировали разрешение на пребывание Долженко и приступили к подготовке его возвращения в Россию.

Ранее Life.ru сообщал о задержании россиянина в Паттайе по красному уведомлению Интерпола. Тогда было известно, что мужчину разыскивают по делу о создании преступного сообщества и торговле наркотиками в особо крупном размере, однако его личность и подробности предполагаемой схемы не раскрывались.