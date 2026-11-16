Мать убитого в Таиланде россиянина Михаила Емельянова назвала пожизненное заключение двух осуждённых за расправу над её сыном наказанием хуже смертной казни. По словам женщины, адвокат предупредил, что условия содержания в тюрьме предполагают полную изоляцию от внешнего мира. Об этом она рассказала корреспонденту ТАСС после заседания суда в Паттайе 16 ноября.

«Родные больше никогда их не увидят, как и я больше не увижу своего сына живым», — сказала мать погибшего.

Женщина пояснила, что семья ожидала одного из двух вариантов приговора — пожизненного заключения или смертной казни. Суд выбрал первый. По информации, которую ей передал адвокат, осуждённым якобы будут запрещены свидания, телефонные разговоры и денежные переводы на тюремные счета.

При этом официального подтверждения столь строгих ограничений со стороны администрации исправительного учреждения пока нет.

Провинциальный суд Паттайи приговорил к пожизненному заключению двух граждан России — Ярослава Демидова и Дмитрия Маскалева. Их признали виновными в убийстве 30-летнего петербургского бизнесмена Михаила Емельянова, расчленении его тела и сокрытии останков. Оба подсудимых признали вину.

Преступление произошло 7 января 2026 года. Перед исчезновением Емельянов собирался встретиться с двумя россиянами и предупредил мать, что встреча может быть опасной. После пропажи мужчины родственникам начали поступать требования выкупа, хотя, как установило следствие, Михаила к тому моменту уже убили.

Останки бизнесмена обнаружили 1 февраля в окрестностях Паттайи. На следующий день подозреваемых задержали в гостинице Бангкока.

Ранее Life.ru сообщал, что обвиняемым в убийстве Михаила Емельянова грозила смертная казнь, однако признание вины могло позволить заменить её пожизненным заключением. Именно такое наказание в итоге назначил таиландский суд.