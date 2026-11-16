В Таиланде задержали 31-летнего гражданина России, объявленного в международный розыск по делу о торговле наркотиками. Мужчину обнаружили в одном из жилых комплексов курортной Паттайи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную иммиграционную полицию.

«Подозреваемый 31-летний россиянин был задержан в одном из кондоминиумов на основании красного уведомления Интерпола», — рассказал собеседник агентства.

На родине мужчине заочно предъявили обвинения в организации преступного сообщества и распространении наркотиков в особо крупном размере через интернет. Подробности предполагаемой преступной схемы и личность задержанного пока не раскрываются.

После задержания иммиграционные власти королевства аннулировали визу россиянина. О результатах операции уже уведомлены российские правоохранительные органы. Сейчас мужчину готовят к депортации в Россию, где ему предстоит ответить на предъявленные обвинения.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 ноября полиция Паттайи задержала другого россиянина, которого подозревают в участии в международной сети интернет-мошенников. 20-летнего молодого человека поймали возле торгового центра при снятии наличных в банкомате. При обыске у него обнаружили 40 тысяч батов и смартфон с предполагаемыми доказательствами связи с преступной группировкой. Следствие продолжает устанавливать остальных участников схемы.