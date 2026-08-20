«Русские посёлки» попали под рейды: В Таиланде задержали 19 россиян из-за недвижимости

За последний месяц в Таиланде задержали 19 россиян в рамках масштабной проверки схем незаконного владения недвижимостью в курортных регионах. Это следует из подсчётов ТАСС на основе данных местной полиции.

Крупный рейд прошёл на острове Самуи, где правоохранители расследуют использование подставных лиц при покупке частных домов. В поле зрения следствия попали 62 иностранца, в том числе 17 граждан России. Двенадцать из них арестовали по решению суда.

Ещё троих россиян задержали на Пхукете. Четверо соотечественников стали фигурантами расследования в провинции Чонбури при покупке домов в комплексе Ban Dusit Pattaya Lake, который местные жители и экспаты называют «русским посёлком».

В полиции подчеркнули, что кампания не направлена против граждан конкретной страны. Правоохранители пресекают схемы, при которых иностранцы оформляют землю через тайцев-номиналов, фактически сохраняя контроль над недвижимостью.

По законам королевства иностранцы, как правило, не могут напрямую владеть землёй. При этом им разрешено покупать квартиры в кондоминиумах в пределах установленной квоты, а участок под частным домом можно оформить в долгосрочную аренду.

Использование подставных акционеров для обхода ограничений считается уголовным преступлением. В случае доказательства вины фигурантам могут грозить реальные сроки и крупные штрафы, а объекты — конфискация.

Ещё в июле полиция Таиланда задержала четырёх россиян по делу об элитной недвижимости в провинции Чонбури. Следствие проверяло 33 компании, которые могли использовать подставных тайских владельцев для обхода запрета на владение землёй иностранцами. Комплексы общей стоимостью свыше пяти миллиардов батов рекламировались в том числе как «русская деревня».