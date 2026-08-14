Пхукет вместо Дубая: Россияне сменили фаворита на рынке недвижимости

Интерес российских покупателей к недвижимости в Таиланде за первые шесть месяцев 2026 года заметно усилился. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на оценки Sunway Estates.

С января по июнь россияне заключили 820 сделок по приобретению жилья в этой стране, что превышает прошлогодний показатель на 46,4%. Денежный объём вложений увеличился ещё сильнее — на 84,5%, достигнув отметки в 60,7 млн долларов или 2,05 млрд бат.

Схожую динамику зафиксировали и в компании Prian.ru, где число запросов от россиян выросло на 41%. В Tranio отметили, что первый квартал показал спад интереса, однако с апреля по июнь заявки подскочили на 30,5% в годовом выражении. Этот результат стал максимальным за последние пять лет наблюдений.

Аналитики Sunway связывают рост популярности Таиланда с масштабным развитием инфраструктуры, которое инициировало местное правительство. Кроме того, российские покупатели стали реже рассматривать другие привычные направления, например Объединённые Арабские Эмираты, где спрос снизился на фоне ирано-израильского конфликта и его последствий.

Самой востребованной локацией остаётся Пхукет. Во втором квартале 2026 года на этот остров пришлось 63,2% от общего числа заявок, поступивших в Tranio. Ещё 21,1% запросов касались провинции Чонбури, включающей Паттайю. Бангкок и Сураттхани разделили по 7,9% обращений. Дополнительным фактором интереса эксперты называют стабильный уровень цен на тайскую недвижимость.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы скупают жильё в Грузии оптовыми партиями по 30-50 квартир, рассчитывая на доходность в 25-30%. Наиболее выгодными считаются покупки на этапе предпродаж, когда цены минимальны. Основатель Georgian Real Estate Association Нино Абсандзе подчеркнула, что такая прибыль значительно превосходит среднюю доходность других видов бизнеса в стране, составляющую лишь 7-8%.