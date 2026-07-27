Иностранцы сметают недвижимость в Грузии — берут по 50 квартир в одни руки

Иностранные инвесторы активно приобретают жильё в Грузии крупными партиями, рассчитывая на быструю и высокую прибыль в размере 25-30%. Об этом пишет Sputnik Грузия.

По словам Нино Абсандзе, основателя Georgian Real Estate Association, особой популярностью пользуются квартиры на этапе предпродаж, когда цены наиболее выгодны. Она подчеркнула, что такая доходность значительно превосходит показатели других видов бизнеса, где средняя прибыль составляет лишь 7-8%. Именно поэтому инвесторы предпочитают покупать жильё оптом, приобретая по 30-50 квартир.

Статистика Colliers Georgia подтверждает тенденцию: в июне в Тбилиси было продано 4484 квартиры, что на 34,7% больше, чем годом ранее.

Ранее МВД Грузии депортировало 102 иностранца, включая граждан России, из Азербайджана, Алжира, Египта, Индии, Китая, Казахстана, Турции, Узбекистана и других стран, с запретом на возвращение без указания срока. Власти ужесточили законодательство для борьбы с нелегальной миграцией, упростив процедуры выдворения и обысков. Операция проведена в рамках нового ужесточённого подхода к миграционной политике.