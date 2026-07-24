15% живущих в Грузии россиян официально получили статус резидентов

Национальный банк Грузии со ссылкой на данные Службы доходов Минфина сообщил, что 15,1% граждан России, проживающих в стране и официально зарегистрировавшихся, получили статус резидентов. Учитывались те, кто зарегистрировался как налогоплательщик или легально проживает более года без такой регистрации.

Как отмечает регулятор, при подсчёте использовалась методика Международного валютного фонда. Однако ведомства не раскрывают абсолютное число резидентов-россиян или общее количество граждан РФ, находящихся в Грузии.

Многие россияне, переехавшие после февраля 2022 года, предпочитали не регистрироваться, пользуясь правом жить в стране как туристы до 12 месяцев с возможностью обновлять срок, покидая Грузию на несколько дней.

Из-за сложности учёта ранее назывались разные цифры — от 60 до 100 тысяч человек. В 2024–2025 годах их число заметно сократилось. Статус налогового резидента можно получить, прожив 183 дня в году или оформив статус лица с высоким доходом.

Ранее МВД Грузии депортировало 102 иностранца, включая граждан России, из Азербайджана, Алжира, Египта, Индии, Китая, Казахстана, Турции, Узбекистана и других стран, с запретом на возвращение без указания срока. Власти ужесточили законодательство для борьбы с нелегальной миграцией, упростив процедуры выдворения и обысков. Операция проведена в рамках нового ужесточённого подхода к миграционной политике.