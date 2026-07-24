«Бить их рублём»: Россияне начали «отменять» Грузию после избиения девушки
Baza: Часть россиян отказалась от поездок в Грузию после нападения на туристку
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Часть российских туристов стала отказываться от поездок в Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Телави. К негласному бойкоту присоединились и некоторые турагенты, сообщает Baza.
В соцсетях пользователи из разных регионов призывают «бить рублём» по туристической отрасли республики. Они также рассказывают о случаях неприязни к русскоговорящим, с которыми, по их словам, сталкивались во время отдыха.
В обсуждениях вновь вспоминают инцидент в Батуми, где участники протеста забросали яйцами лайнер Astoria Grande с российскими путешественниками. Авторы публикаций утверждают, что в подобные ситуации попадали и граждане других стран, говорящие по-русски.
По данным издания, отдельные агентства уже не принимают заявки на туры в Грузию и предлагают клиентам Армению либо путешествия по России. От запланированных маршрутов отказываются и самостоятельные туристы.
Напомним, что резонансный конфликт произошёл в отеле Agareni Estate в Телави, где остановились российские туристки. Под окнами гостиницы в тот момент проходила свадьба местных жителей. По версии, которую проверяет грузинская полиция, девушки открывали на балконе шампанское, и брызги якобы попали на гостей. Однако на опубликованных кадрах видно лишь, как одна из туристок машет молодожёнам и собравшимся внизу людям. Позже в номер вошёл 30-летний Георгий Чигладзе, представившийся братом жениха. По словам пострадавших, он потребовал разговаривать с ним только по-английски, после чего ударил одну из девушек. Сотрудники отеля, находившиеся рядом, в ситуацию не вмешались. На следующий день мужчину задержали, но вскоре освободили под залог.
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