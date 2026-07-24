«Бить их рублём»: Россияне начали «отменять» Грузию после избиения девушки

Часть российских туристов стала отказываться от поездок в Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Телави. К негласному бойкоту присоединились и некоторые турагенты, сообщает Baza.

В соцсетях пользователи из разных регионов призывают «бить рублём» по туристической отрасли республики. Они также рассказывают о случаях неприязни к русскоговорящим, с которыми, по их словам, сталкивались во время отдыха.

В обсуждениях вновь вспоминают инцидент в Батуми, где участники протеста забросали яйцами лайнер Astoria Grande с российскими путешественниками. Авторы публикаций утверждают, что в подобные ситуации попадали и граждане других стран, говорящие по-русски.

По данным издания, отдельные агентства уже не принимают заявки на туры в Грузию и предлагают клиентам Армению либо путешествия по России. От запланированных маршрутов отказываются и самостоятельные туристы.