В таиландской Паттайе задержали 20-летнего россиянина по подозрению в участии в международной сети онлайн-мошенников. Молодого человека поймали возле торгового центра, когда он снимал наличные в банкомате. Об этом сообщает The Pattaya News.

По информации издания, задержание произошло 12 ноября возле торгового центра Big C в южной части города. Полицейские вышли на подозреваемого после получения сведений о группе иностранцев, которые занимались обналичиванием денег, предположительно полученных в результате мошеннических операций.

При задержании у россиянина, которого местные СМИ называют Дмитрием, обнаружили 40 тысяч батов (около 1,2 тысячи долларов) и iPhone. По утверждению полиции, в телефоне находились контакты и инструкции, указывающие на возможную связь молодого человека с преступной сетью.

Россиянину предъявили обвинения в мошенничестве в составе группы, внесении ложных данных в компьютерные системы и участии в объединении, скрывающем свою деятельность ради совершения противоправных действий.

Задержанного доставили в полицейский участок Паттайи для дальнейшего разбирательства. Следователи продолжают устанавливать других предполагаемых участников мошеннической схемы.

В последние недели полиция провинции Чонбури провела несколько операций против международных мошеннических группировок. Так, 10 ноября в Паттайе задержали десять граждан Китая, которых подозревают в организации афер на сайтах знакомств. По данным правоохранителей, через связанную с ними схему прошло около 350 миллионов батов — более 10 миллионов долларов.