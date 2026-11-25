В Таиланде задержали 52-летнего россиянина по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Оборудование и химические вещества обнаружили в арендованном доме в районе Хуай Яй неподалёку от Паттайи. По данным местных СМИ, там также нашли около 14 килограммов белого порошка, состав которого предстоит установить экспертам.

По информации тайского издания Pattaya Mail, в доме обнаружили инструменты, оборудование и ёмкости с химикатами, которые могли использоваться для производства наркотиков.

Изъятые вещества направили на лабораторное исследование. Предположение о том, что белый порошок может быть кокаином, пока не подтверждено. Правоохранители устанавливают, использовалось ли помещение для производства наркотиков и кто ещё мог быть причастен к предполагаемой незаконной деятельности.