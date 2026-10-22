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Опубликовано 22 октября, 08:14

В Нижнем Новгороде мужчина оборудовал домашнюю плантацию конопли

Пристройку к частному дому в Нижнем Новгороде 56-летний мужчина приспособил для выращивания конопли. Полиция обнаружила там плантацию и запасы марихуаны, которую собирались сбыть. Об этом сообщили в МВД РФ.

Нижегородец оборудовал нарколабораторию в пристройке. Видео © Telegram / МВД Медиа

В помещении росли 50 кустов каннабиса. Ещё более 300 граммов марихуаны хранились в ёмкостях. Для работы с растениями мужчина оборудовал освещение фитолампами, установил вентиляцию и приборы контроля температуры и влажности. Сушить сырьё он собирался на специальных стеллажах.

Полицейские также изъяли весы, упаковочные материалы, удобрения и средства индивидуальной защиты. Ранее мужчина был судим за мошенничество. Теперь ему вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу.

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Ранее подмосковные полицейские сожгли около 300 килограммов дикорастущей конопли в посёлке Белоомут в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2026». Экспертиза ЭКЦ подмосковного главка МВД подтвердила, что изъятые образцы относятся к наркосодержащим растениям — конопле. После этого растения скосили и сожгли.

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Обложка © Telegram / МВД Медиа

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