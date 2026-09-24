В Подмосковье уничтожили около 300 килограммов дикорастущей конопли

Около 300 килограммов дикорастущей конопли уничтожили в подмосковном посёлке Белоомут в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2026». Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В посёлке Белоомут в поле сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили произрастание каннабиса площадью около 30 соток», — рассказала она.

Экспертиза ЭКЦ подмосковного главка МВД подтвердила, что изъятые образцы относятся к наркосодержащим растениям — конопле. После этого растения скосили и сожгли. Общий вес уничтоженной растительности составил около 300 килограммов.

Ранее в Московской области таможенники пресекли деятельность группы, которая занималась сбытом синтетических наркотиков и пыталась переправить запрещённые вещества в Киргизию. Во время досмотра автомобиля правоохранители обнаружили три свёртка с порошкообразным веществом. Стоимость изъятой партии оценили примерно в 15 миллионов рублей.