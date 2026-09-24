Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 13:12

В Подмосковье уничтожили около 300 килограммов дикорастущей конопли

Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Около 300 килограммов дикорастущей конопли уничтожили в подмосковном посёлке Белоомут в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2026». Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В посёлке Белоомут в поле сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили произрастание каннабиса площадью около 30 соток», — рассказала она.

Экспертиза ЭКЦ подмосковного главка МВД подтвердила, что изъятые образцы относятся к наркосодержащим растениям — конопле. После этого растения скосили и сожгли. Общий вес уничтоженной растительности составил около 300 килограммов.

Жизнь с нуля: Как русский Хайзенберг уехал в США, где попался с 358 кг метамфетамина
Жизнь с нуля: Как русский Хайзенберг уехал в США, где попался с 358 кг метамфетамина

Ранее в Московской области таможенники пресекли деятельность группы, которая занималась сбытом синтетических наркотиков и пыталась переправить запрещённые вещества в Киргизию. Во время досмотра автомобиля правоохранители обнаружили три свёртка с порошкообразным веществом. Стоимость изъятой партии оценили примерно в 15 миллионов рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar