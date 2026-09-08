Россиянина экстрадировали из Грузии в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы

Россиянина Сергея Филимонова экстрадировали из Грузии в США по делу о предполагаемом участии в международном кибермошенничестве. Американский Минюст утверждает, что целью участников схемы было хищение миллионов долларов с банковских счетов.

«36-летний гражданин России и веб-разработчик Сергей Анатольевич Филимонов, обвиняемый в участии в транснациональном сговоре с целью кибермошенничества и массового захвата банковских счетов, в пятницу предстал перед судом Северного округа штата Джорджия после экстрадиции из Грузии», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии властей США, злоумышленники создавали домены, внешне похожие на сайты финансовых организаций. Затем они покупали рекламные ссылки в поисковиках и перенаправляли пользователей на поддельные страницы авторизации. Введённые там данные позволяли получать доступ к чужим счетам, узнавать остатки и проводить несанкционированные переводы.

Филимонов, как считает следствие, отвечал за техническую инфраструктуру этой системы. В неё входили базы с более чем пятью тысячами похищенных учётных записей и программы для перехвата конфиденциальной информации. Американская сторона полагает, что фигуранты пытались вывести со счетов потерпевших миллионы долларов.

Россиянину вменяют сговор с целью банковского и электронного мошенничества, незаконные операции с устройствами доступа и кражу персональных данных. При признании виновным минимальное наказание составит два года заключения. Максимальный совокупный срок может достигнуть 175 лет.

В Москве неоднократно заявляли, что американская сторона регулярно добивается арестов российских граждан за рубежом по обвинениям в киберпреступлениях и финансовых махинациях. Такие действия российские власти называют «охотой на ведьм», подчёркивая, что аресты происходят по запросам американских спецслужб.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре задержан гражданин России по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Полиция республики планирует экстрадировать россиянина в Соединённые Штаты. Посольство уже получило официальное подтверждение от местных властей.