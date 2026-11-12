Второй Западный окружной военный суд приговорил 37-летнего программиста из Благовещенска Дениса Ващука* к девяти годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. Поводом стал перевод 700 рублей знакомому, которому не хватало денег на билет до Москвы. Первые три года мужчина проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии. Кроме того, ему назначили штраф в размере 400 тысяч рубле, рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва.

Как пишет сайт MK.ru стория началась в 2022 году, когда Ващук* познакомился с москвичом, предоставившим ему жильё на время командировки. Позднее знакомый уехал в Брянскую область, откуда собирался отправиться на Украину. По данным следствия, мужчина придерживался взглядов запрещённых в России организаций, а программист знал о его намерениях.

Однако защита настаивает, что Ващук* отказался давать знакомому деньги на поездку на Украину. Впоследствии к нему обратилась мать мужчины и попросила помочь сыну вернуться в Москву. Программист перечислил 700 рублей, на которые тот приобрёл железнодорожный билет до столицы. Как передаёт «Осторожно Media», Меркачёва считает, что намерения финансировать террористическую деятельность у осуждённого не было.

«У того, который здоров, был единственный мотив — взять и помочь, чтобы он вернулся просто домой», — объяснила правозащитница.

Сам знакомый Ващука* также попал в поле зрения правоохранителей из-за предполагаемых связей с запрещёнными украинскими организациями. Впоследствии у него выявили психическое заболевание, признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

Программиста задержали в конце декабря 2025 года, а в январе следующего года против него возбудили уголовное дело. Ващук* вину не признал. По словам его близких, судебное разбирательство завершилось всего за два заседания. Меркачёва отметила, что в известных ей материалах отсутствуют другие обстоятельства, свидетельствующие о намеренном содействии террористической организации.

Ранее Life.ru уже писал о возбуждении уголовного дела против 37-летнего уроженца Благовещенска из-за перевода 700 рублей знакомому. В январе следствие утверждало, что фигурант знал о намерении получателя денег отправиться на Украину для участия в деятельности запрещённого в России «Правого сектора»**. Тогда средства рассматривались как финансовая помощь для выезда из страны. Позднее защита представила другую версию назначения перевода, настаивая, что деньги предназначались исключительно для возвращения знакомого в Москву.

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