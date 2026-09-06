Россиянина задержали на Филиппинах за незаконное пересечение границы на яхте
Российского путешественника, в одиночку пересёкшего Тихий океан на яхте, задержали на Филиппинах. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA. Его уличили в незаконном пересечении границы.
Российского путешественника задержали на Филиппинах за незаконное пересечение границы. Фото © Telegram / BAZA
43-летний Алексей П. из Москвы отправился в одиночное плавание с Маршалловых Островов. Добравшись до города Суригао, он направился к острову Самар, но там его заметили местные рыбаки, которые сообщили властям о подозрительном иностранце, ловящем рыбу на их территории.
Прибывшие силовики поднялись на борт яхты, но ничего запрещённого не обнаружили. Однако выяснилось, что у мужчины истёк сертификат капитана (в 2023 году), а в паспорте отсутствовала отметка о въезде в страну. Алексея задержали, ему грозит депортация.
Известно, что мужчина давно путешествует: за плечами у него поездки по Европе и Северной Америке, плавания по Адриатическому, Чёрному, Красному и Белому морям.
Ранее Life.ru писал о выдаче России из Таиланда обвиняемого в мошенничестве на 3,2 млрд рублей. Мужчину разыскивали по линии Интерпола после возбуждения уголовного дела о хищении средств при реализации государственных контрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса. После задержания в Таиланде его передали российским правоохранителям для проведения следственных действий.
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