Российский финтех-предприниматель Павел Прозоров получил компенсацию в размере 153 тысяч датских крон (около 1,9 млн рублей) за 146 суток, проведённых под стражей в Испании и Дании. Мужчину подозревали в причастности к хакерским атакам, однако впоследствии правоохранители отказались от всех обвинений. Свою историю 43-летний бизнесмен рассказал датскому агентству Ritzau.

«Я никогда не делал ничего противозаконного — ни в Испании, ни в Дании. Это было травматично. Это был настоящий кошмар. Я чрезвычайно рад, что всё закончилось», — признался россиянин.

За время заключения Прозоров оказался практически отрезан от семьи. Его жена и трое детей оставались в Испании, в датской тюрьме предпринимателю разрешали звонить близким лишь раз в неделю. Присуждённые государством деньги вместе с процентами он решил пожертвовать независимому датскому аналитическому центру Justitia, занимающемуся защитой гражданских свобод и принципов правового государства.

История началась в 2023 году, когда датская полиция получила заявление одной из компаний о кибератаке. В ходе расследования подозрение пало на проживавшего в Испании Прозорова. Власти Дании добились выдачи европейского ордера на его арест, и 18 июня 2025 года предпринимателя задержали в ходе международной операции. В ней участвовали правоохранители нескольких государств, включая США, Канаду и Германию, а также представители Европола.

Более двух месяцев россиянин провёл в испанской тюрьме, после чего 28 августа его доставили в Данию. Уже на следующий день Прозоров предстал перед судом в Орхусе. Заседание проводилось в закрытом режиме, а содержание претензий к нему не раскрывалось. Суд дважды продлевал содержание предпринимателя под стражей.

Переломить ситуацию удалось адвокату Томасу Брэддеру. По словам защитника, представленные им материалы убедили полицию, что подозрения в отношении его клиента были ошибочными. В результате Прозорова освободили, а уголовное преследование прекратили. Полиция Восточной Ютландии также сообщила о завершении расследования хакерской атаки.

При этом Ritzau отмечает, что в Индии продолжается отдельное разбирательство вокруг торговой платформы OctaFX, связанной с Прозоровым. Индийские правоохранители расследуют предполагаемое мошенничество в отношении инвесторов. Сам бизнесмен отвергает причастность к противоправной деятельности и подчёркивает, что это дело не связано с расследованием в Дании.

Ранее в Таиланде задержали 45-летнего россиянина по подозрению в киберпреступлениях и отмывании денег. Мужчину остановили 24 октября на пограничном переходе Мукдахан — Саваннакхет при попытке выехать в Лаос. Основанием стал судебный ордер, выданный ещё в августе. По версии следствия, задержанный мог быть причастен к несанкционированному доступу к компьютерным системам, изменению чужих данных и финансовым махинациям. Россиянина передали подразделению полиции по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.