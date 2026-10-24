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Регион
Опубликовано 24 октября, 03:57

В Таиланде задержали россиянина по делу о киберпреступлениях

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

В Таиланде задержали 45-летнего гражданина России, которого разыскивали по подозрению в киберпреступлениях и отмывании денег. Мужчину остановили на пограничном пункте Мукдахан — Саваннакхет, когда он пытался выехать из королевства в Лаос, сообщили в полиции тайской провинции Мукдахан.

Россиянина обнаружили во время проверки документов в зоне паспортного контроля. Как уточнили правоохранители, основанием для задержания стал ордер на арест, выданный судом 14 августа.

По версии следствия, мужчина причастен сразу к нескольким преступлениям. Среди них — незаконный доступ к защищённым компьютерным системам, умышленное повреждение или изменение чужих компьютерных данных, сговор с целью хищения имущества и участие в отмывании денежных средств.

После задержания гражданина РФ передали сотрудникам подразделения полиции по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Дальнейшее расследование ведут тайские правоохранительные органы.

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Ранее Life.ru сообщал, что Камбоджа передала России двух граждан, находившихся в международном розыске по делам о мошенничестве. Мужчину из них обвиняют в хищении более 6,5 миллиона рублей у банков, женщину — в обмане клиентов туристического агентства. Обоих передали российским правоохранителям в аэропорту Пномпеня.

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Александр Блинов
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