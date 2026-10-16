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Регион
Опубликовано 16 октября, 11:59

«Охота на россиян» по всему миру: Захарова предупредила об опасности зарубежных поездок

Захарова предупредила россиян об угрозе задержания за рубежом по запросам США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россиянам следует проявлять повышенную осмотрительность при поездках за границу из-за риска задержания по запросу американских правоохранительных органов. Вашингтон продолжает преследование российских граждан за рубежом. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Вынуждены вновь напомнить о необходимости соблюдать бдительность и осторожность при выезде за границу», — подчеркнула дипломат.

Особое внимание представитель внешнеполитического ведомства рекомендовала уделить возможным претензиям со стороны американских властей. По её словам, даже незначительные основания подозревать интерес правоохранителей США должны стать поводом тщательно оценить риски предстоящего путешествия.

Захарова также заявила, что Вашингтон организовал настоящую «охоту за россиянами по всему миру». Именно поэтому в министерстве считают необходимым вновь напомнить гражданам о потенциальных угрозах во время пребывания за пределами России.

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