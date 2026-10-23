Камбоджа передала России обвиняемых в аферах с кредитами и путёвками

Камбоджа передала России двух граждан, находившихся в международном розыске по делам о мошенничестве. Мужчину обвиняют в хищении более 6,5 миллиона рублей у банков, а женщину — в обмане клиентов туристического агентства. Передача состоялась в аэропорту Пномпеня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в 2007–2008 годах мужчина руководил автосервисом и использовал своё положение для получения кредитов по подложным сведениям. Предоставляя банкам недостоверную информацию, он предположительно похитил свыше 6,5 миллиона рублей.

«В 2014 году в отношении фигуранта вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ. Однако он скрылся от правосудия за границей», — рассказала Волк.

В сентябре 2014 года мужчину объявили в международный розыск по линии Интерпола. Основанием стали материалы, подготовленные полицией Новосибирской области по поручению Генеральной прокуратуры России.

Вторая фигурантка, по данным МВД, владела туристическим агентством. В 2014 году она продавала клиентам путёвки, но не выполняла обязательства по заключённым договорам. В результате покупатели понесли значительный ущерб.

Против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. После её отъезда из России правоохранители Татарстана подготовили материалы для международного розыска. В декабре 2015 года обвиняемую объявили в розыск по каналам Интерпола.

Обоих фигурантов задержали на территории Камбоджи в результате международного полицейского сотрудничества. В аэропорту Пномпеня местные власти передали их сотрудникам российского Национального центрального бюро Интерпола и ФСИН для доставки в Москву.

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