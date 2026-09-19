Интерпол с помощью ИИ распознал 126 предполагаемых террористов

Интерпол с помощью искусственного интеллекта и распознавания лиц установил личности 126 предполагаемых террористов по материалам, распространявшимся джихадистскими группировками в интернете. Об этом международная организация сообщила по итогам операции «Шамс II».

С 1 по 5 июня 28 правоохранителей и специалистов из 11 стран извлекли из видео, фотографий и других материалов 108 076 снимков лиц. ИИ-агенты и созданные с их помощью скрипты убрали дубли, оценили качество и сократили массив до 6362 уникальных кадров. После этого отобранные данные отправили на сверку через систему распознавания Интерпола.

Финальное решение алгоритмам не отдавали. Все полученные совпадения дополнительно изучали обученные сотрудники и аналитики организации. Такой порядок применяли ко всему массиву, обработанному в рамках «Шамс II».

К поиску добавили и отдельный массив разведданных, который передало национальное бюро Интерпола в Багдаде. Найденные совпадения теперь пополнят уже существующие сведения о подозреваемых, включая предполагаемое местонахождение и связи с другими людьми. При этом тысячи кадров ещё ждут обработки, поэтому работа продолжается.

Одними лицами операция не ограничилась. Участники применяли инструменты отслеживания криптовалютных переводов при проверке возможного финансирования терроризма. В результате провайдеру виртуальных активов направили три срочных запроса на раскрытие информации о клиентах, связанных с подозрительными транзакциями.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в судопроизводство. Согласно документу, к 2030 году более 95% российских судей должны постоянно пользоваться сервисами на базе ИИ.