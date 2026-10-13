В Болгарии арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом за экстремизм
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Болгарии на срок до 40 суток арестовали 40-летнего россиянина Анзора Унежева, которого с 2020 года разыскивали по линии Интерпола. На родине мужчину обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия и организации деятельности экстремистской группировки. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.
Унежева задержали 10 октября возле приграничного села Сладун в муниципалитете Свиленград. В Болгарию он прибыл из Турции, где, по собственным словам, проживает уже 19 лет и получил политическое убежище.
Во время судебного заседания россиянин заявил, что намерен запросить аналогичный статус и в Болгарии. При этом у него не оказалось документов, удостоверяющих личность, за исключением водительского удостоверения. Постоянного адреса в стране мужчина также не имеет.
По данным болгарских журналистов, российские правоохранительные органы подозревают Унежева в причастности к нелегальному производству оружия, его приобретению, хранению и продаже. Кроме того, ему вменяют организацию деятельности экстремистского объединения.
По совокупности предъявленных обвинений мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Ранее Life.ru сообщал об аресте двух граждан России в Болгарии по запросу США. Олега Ольшанского и Сергея Ивина задержали осенью 2025 года по подозрению в отмывании денег и нарушении санкционного режима. В феврале 2026-го болгарский апелляционный суд подтвердил решение об экстрадиции Ивина в Соединённые Штаты. В сентябре в турецкой Аланье задержали другого россиянина, Марата Дрейзина, находившегося в розыске Интерпола. Местные правоохранители проверяли его причастность к мошенничеству, тогда как в России мужчине заочно предъявили обвинение по делу о наркотиках.
Больше новостей о международном розыске, задержаниях и громких уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.