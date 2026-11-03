Россиянки всё чаще устраивают девичники на полигоне: выпускают пар, стреляя из автоматов и «базук», катаясь на броне и самостоятельно управляя танком. В такой брутальной обстановке отмечают дни рождения с подругами, устраивают свидания и снимают видео для соцсетей. Может ли подобный отдых помочь справиться с напряжением, Life.ru обсудил с психологом.

Почему женщины взялись за оружие: ответ психолога

Психолог Елена Петренко в беседе с Life.ru предположила, что за выбором такого досуга могут стоять разные потребности: желание получить яркие впечатления, почувствовать силу и защищённость, а также оказаться «на волне» популярного увлечения.

В отдельных случаях, считает она, человек может искать в подобном опыте компенсацию пережитой беспомощности. По оценке Петренко, экстремальные заезды и стрельба также способны ненадолго переключить внимание и дать эмоциональную разрядку. Но при постоянном напряжении этого может оказаться недостаточно.

«Надо разбираться с причиной напряжения. А стрельба и экстремальные заезды помогут временно выпустить пар, но через какое-то время напряжение опять возникнет», — отметила психолог.

Отдельный вопрос — собственный интерес или желание удивить подписчиков. Петренко считает, что отличить одно от другого помогают время и осознанное отношение к своим предпочтениям.

Девичник на броне: подруги едут управлять танком и стрелять

О переменах в аудитории Life.ru рассказал Андрей, сотрудник парка «Армата-Тур» в Мытищинском округе. По его наблюдениям, женщины всё чаще сами выбирают такой отдых и собирают компанию единомышленниц. По данным парка, за три года доля девушек среди посетителей выросла вдвое — с 20 до 40%.

«И они давно не „сопровождающие“: среди тех, кто доплачивает за выстрел из базуки или танковой пушки, девушек почти половина», — сообщил собеседник.

Россиянки бросились выпускать пар, стреляя из автоматов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/armatatour

Чаще всего поводом становится день рождения, свидание или семейная поездка. При этом появляются и полностью женские компании, участницы которых хотят сами управлять техникой. Большинство заявок от частных клиентов оформляют женщины. Одни покупают поездку в подарок мужу или парню, другие организуют праздник для подруги, третьи приезжают ради собственного интереса. Женщины посещают площадку круглый год, а не только перед праздниками.

Адреналин и видео на память – зачем россиянки едут на полигоны

Сотрудник парка связывает интерес посетительниц с желанием получить непривычные ощущения: проехать на броне, провести внедорожник с огромными колёсами через реку или попробовать то, что прежде видели только в кино. Ещё один мотив, который называет собеседник, — эффектные кадры для соцсетей.

Такой отдых требует заметных расходов: на опрошенной площадке программа с самостоятельным управлением танком стоит 65 тысяч рублей с человека, а отдельный выстрел из «базуки» — 11 тысяч. При этом речь не идёт о боевой стрельбе: по словам сотрудника, оружие охолощённое.

Ранее Life.ru рассказывал, как психолог объясняла тягу к экстремальному отдыху. Среди возможных причин она называла однообразие городской жизни и нехватку ярких впечатлений: преодоление непривычной задачи помогает отвлечься от повседневных забот.