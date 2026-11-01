Россиянку Фокину отправили на допинг-контроль после победы на Олимпиаде
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российскую пловчиху Серафиму Фокину отправили на допинг-контроль сразу после победы на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Спортсменка только что завоевала золотую медаль, когда её пригласили пройти проверку. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места соревнований.
Фокина принесла сборной России первое золото турнира, выиграв заплыв на 100 метров баттерфляем. Дистанцию она преодолела за 59,81 секунды, опередив представительниц Румынии и Бразилии. Вызов на допинг-контроль последовал непосредственно после победы. Подобные проверки входят в стандартную процедуру международных соревнований и сами по себе не свидетельствуют о нарушениях.
Примечательно, что ещё до поездки в Сенегал все 13 российских участников Олимпиады прошли допинг-тестирование в РУСАДА. Среди проверенных спортсменов была и Фокина. Более того, отдельных представителей команды вновь пригласили сдать пробы сразу после прибытия в Дакар, несмотря на утомительную дорогу, занявшую около двух суток.
Для российской сборной Игры в Сенегале стали важным этапом возвращения на международную спортивную арену. Ещё 26 октября Life.ru рассказывал о подготовке 13 российских спортсменов к юношеской Олимпиаде, где им разрешили выступать под национальным флагом и с гимном. Такое решение подтвердил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.
Российские атлеты заявлены в девяти видах спорта, включая плавание, гимнастику, велоспорт, дзюдо, фехтование и тхэквондо. Всего организаторы ожидают около 2700 участников со всего мира. В программе соревнований предусмотрены 153 комплекта наград в 25 видах спорта.
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