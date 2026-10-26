Наши спортсмены едут за медалями: Россия вернётся на юношескую Олимпиаду с флагом и гимном

Российская сборная впервые за несколько лет выступит на крупном олимпийском турнире с национальным флагом и гимном. Уже 31 октября в столице Сенегала стартуют IV летние юношеские Олимпийские игры, на которые отправятся 13 российских спортсменов.

В состав сборной вошли юноши и девушки, родившиеся в период с 2008 по 2012 год. Это поколение спортсменов, которое выросло и прошло практически весь путь подготовки при президентстве Владимира Путина. Теперь молодым россиянам предстоит представлять страну на международных стартах без нейтрального статуса.

Российские участники выступят в девяти видах спорта. Среди них плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг. В команду вошли представители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Курской и Воронежской областей, Башкортостана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Вместе с атлетами в Сенегал отправятся десять тренеров.

Наиболее широко Россия будет представлена в плавании, гимнастике, велоспорте и тхэквондо. Так, за награды поборются пловцы Серафима Фокина и Богдан Торопкин, гимнасты Полина Дмитриева и Даниил Смирнов, а также тхэквондисты Элина Тхамокова и Башир Аджиев. Первые российские старты запланированы уже на 1 ноября.

Особое значение предстоящим Играм придаёт возвращение национальной символики. Российские спортсмены смогут выступать в форме с триколором, а в случае победы на церемонии награждения прозвучит гимн страны. Ранее министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв подтвердил, что команда отправится в Дакар в полноценном национальном статусе.

Юношеская Олимпиада впервые пройдёт на африканском континенте. Соревнования продлятся до 13 ноября и соберут около 2700 участников со всего мира. В общей сложности спортсмены разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта.

Для российских спортсменов турнир станет возможностью заявить о себе на международном уровне. В отличие от ряда предыдущих Олимпийских игр, где россияне выступали без государственной символики, в Дакаре молодая команда сможет представлять страну под собственным флагом.

Ранее Олимпийский комитет России утвердил состав делегации на Игры в Дакаре. Как сообщал Life.ru, решение было принято 24 сентября, когда министр спорта Михаил Дегтярёв объявил имена 13 участников. Он подтвердил, что россияне смогут использовать национальную символику и выступать с гимном и флагом. До этого на крупнейших олимпийских соревнованиях отечественные атлеты выступали преимущественно в нейтральном статусе.