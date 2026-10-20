«Наступательная юридическая операция»: Дегтярёв рассказал Путину о возвращении России в мировой спорт

Министерство спорта России провело масштабную дипломатическую и юридическую работу, чтобы добиться возвращения отечественных атлетов на международные соревнования. Об этом министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи 20 октября.

«Мы провели наступательную дипломатическую и юридическую операцию по возвращению в мировой спорт», — заявил глава ведомства.

По словам Дегтярёва, за полтора года российские спортивные чиновники провели более 170 международных встреч и совершили 32 визита в 17 стран. Главная цель этой работы — добиться допуска всех российских спортсменов к зарубежным турнирам с национальным флагом и гимном.

Министр напомнил, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил прежние рекомендации, ограничивавшие участие отечественных атлетов в международных соревнованиях. Теперь российская сторона взаимодействует с отдельными спортивными федерациями для реализации этих решений.

Дегтярёв уточнил, что сейчас взрослые российские спортсмены могут выступать под национальным флагом в 24 видах спорта, а юниоры — в 29. Для сравнения, в 2024 году таких допусков не было вовсе.

Глава Минспорта также рассказал, что с начала 2026 года российский гимн звучал на чемпионатах и первенствах мира и Европы около 300 раз. Более тысячи отечественных спортсменов приняли участие в зарубежных соревнованиях. При этом Москва продолжает оспаривать ограничения через Спортивный арбитражный суд (CAS) и готовится к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Life.ru сообщал о решении МОК восстановить права Олимпийского комитета России и отменить прежние ограничения на участие российских спортсменов в международных турнирах. Тогда Дегтярёв заявил, что этот шаг поможет ускорить возвращение отечественных атлетов на мировую арену.