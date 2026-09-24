13 российских спортсменов выступят на юношеской Олимпиаде в Дакаре
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Тринадцать российских спортсменов вошли в состав команды на IV летние юношеские Олимпийские игры в Дакаре. Россияне выступят с национальным флагом и символикой, а в случае победы на церемонии награждения прозвучит гимн страны.
«Наша команда выступит в полноценном качестве — под флагом России, в форме с национальной символикой, а в случае побед наших спортсменов будет звучать гимн России», — написал Дегтярёв.
Состав команды утвердил исполком Олимпийского комитета России. Об этом сообщил глава ОКР и министр спорта Михаил Дегтярёв.
Состав команды утвердил исполком Олимпийского комитета России:
- Степан Бортник, Ангелина Новолодская (велоспорт);
- Даниил Смирнов, Полина Дмитриева (спортивная гимнастика);
- Башир Аджиев, Элина Тхамокова (тхэквондо);
- Богдан Торопкин, Серафима Фокина (плавание);
- Анастасия Добровольская (дзюдо);
- Ярослав Пушкин (конный спорт);
- Мария Ожигова (скейтбординг);
- Артем Блюшке (ушу);
- Ульяна Белых (фехтование).
Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Около 2700 участников разыграют 153 комплекта наград в 25 спортивных дисциплинах. Турнир станет первым олимпийским мультиспортивным соревнованием такого масштаба на африканском континенте.
Ранее Life.ru сообщал, что часть российских велогонщиков пропустит индивидуальные старты чемпионата мира в Канаде из-за переноса рейса из Внуково на десять часов — они не успевают на пересадку в Стамбуле. Чемпионат проходит в Монреале с 20 по 27 сентября, россияне допущены в нейтральном статусе.
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