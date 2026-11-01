Жительница Череповца решила наказать чиновников за проблемы со строительством новой поликлиники и призвала расстрелять региональное правительство. За резкий комментарий в соцсетях женщине пришлось заплатить 10 тысяч рублей, сообщает «Осторожно, новости».

Поводом для возмущения стали публикации о нехватке денег на завершение строительства медицинского учреждения. В комментариях женщина предложила забрать необходимые средства у чиновников Вологодской области, а затем «перестрелять» представителей регионального правительства.

Высказывание привлекло внимание правоохранителей. Жительницу Череповца привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти к представителям власти. В результате ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о москвиче, получившем 54 административных наказания за полтора месяца. Только за один день суд рассмотрел 24 дела о возбуждении ненависти и вражды. Ещё 30 наказаний мужчина получил за демонстрацию запрещённой экстремистской символики.