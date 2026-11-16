Российская женская сборная по шахматам впервые в истории завоевала золото командного чемпионата Азии, досрочно обеспечив себе первое место на турнире в Абу-Даби. О победе сообщили в Федерации шахмат России.

Российскую команду представляют Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Екатерина Гольцева. Подопечные Сергея Рублевского уверенно прошли турнирную дистанцию и стали недосягаемыми для соперниц ещё до заключительного игрового дня.

Решающим для распределения мест стал шестой тур, в котором россиянки встретились с командой Индии. Матч завершился победой России со счётом 3:1.

Ранее российские шахматистки последовательно обыграли сборные ОАЭ, Китая, Казахстана, Шри-Ланки и Монголии. Особенно напряжённым получился матч против китаянок, завершившийся со счётом 2,5:1,5. Соперницы входили в число главных претенденток на золото.

Мужская сборная России также успешно выступает в Абу-Даби. В восьмом туре шахматисты обыграли Сирию со счётом 4:0 и набрали 14 матчевых очков. За российскую команду выступают Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Алексей Гребнев, Арсений Нестеров и Иван Землянский.

Заключительные встречи чемпионата запланированы на 17 ноября. Женской сборной предстоит сыграть с Узбекистаном, а мужской — с хозяевами соревнований из ОАЭ. При этом россиянки уже гарантировали себе золотые медали вне зависимости от результата последнего матча.

Ранее Life.ru сообщал о первой победе Андрея Есипенко на чемпионате России по шахматам. 24-летний гроссмейстер досрочно обеспечил себе золотую медаль на турнире в Ростове-на-Дону, набрав семь очков после десяти партий. Перед заключительным туром он опережал ближайших преследователей Евгения Наера и Давида Паравяна на полтора очка. В 2025 году Есипенко также завоевал бронзу Кубка мира, а весной 2026-го участвовал в турнире претендентов.