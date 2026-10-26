Российские Ту-95МС провели более 13 часов над Беринговым и Чукотским морями
Обложка © Пресс-служба Минобороны России
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Воздушная миссия продолжалась более 13 часов. На отдельных этапах маршрута самолёты сопровождали истребители иностранных государств.
Российские Ту-95МС провели более 13 часов над Беринговым и Чукотским морями. Видео © Пресс-служба Минобороны России
Как сообщили в Минобороны России, безопасность полёта ракетоносцев обеспечивали истребители Су-35С Воздушно-космических сил РФ.
Во время патрулирования к сопровождению на отдельных участках маршрута подключались иностранные боевые самолёты. Принадлежность этих истребителей и продолжительность их присутствия рядом с российскими ракетоносцами не уточняются.
Полёт проходил в плановом режиме над нейтральными водами двух морей.
Ту-95МС относятся к стратегической дальней авиации и предназначены для применения крылатых ракет. Российские экипажи регулярно выполняют длительные полёты над морскими акваториями.
Ранее Life.ru публиковал кадры полёта российских Ту-95МС над Беринговым и Чукотским морями. Тогда стратегические ракетоносцы провели в воздухе более 15 часов, а сопровождение обеспечивали истребители Су-35С и Су-30СМ.