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Опубликовано 26 октября, 14:39

Российские Ту-95МС провели более 13 часов над Беринговым и Чукотским морями

Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Воздушная миссия продолжалась более 13 часов. На отдельных этапах маршрута самолёты сопровождали истребители иностранных государств.

Российские Ту-95МС провели более 13 часов над Беринговым и Чукотским морями. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Как сообщили в Минобороны России, безопасность полёта ракетоносцев обеспечивали истребители Су-35С Воздушно-космических сил РФ.

Во время патрулирования к сопровождению на отдельных участках маршрута подключались иностранные боевые самолёты. Принадлежность этих истребителей и продолжительность их присутствия рядом с российскими ракетоносцами не уточняются.

Полёт проходил в плановом режиме над нейтральными водами двух морей.

Ту-95МС относятся к стратегической дальней авиации и предназначены для применения крылатых ракет. Российские экипажи регулярно выполняют длительные полёты над морскими акваториями.

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Ранее Life.ru публиковал кадры полёта российских Ту-95МС над Беринговым и Чукотским морями. Тогда стратегические ракетоносцы провели в воздухе более 15 часов, а сопровождение обеспечивали истребители Су-35С и Су-30СМ.

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Наталья Демьянова
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