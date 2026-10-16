Российские Ту-22М3 выполнили четырёхчасовой полёт над Балтийским морем

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря продолжительностью более четырёх часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Полёт российских Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря. Видео © Минобороны России

Бомбардировщики сопровождали российские истребители Су-35С и Су-30СМ. На отдельных участках маршрута рядом с Ту-22М3 также появлялись истребители иностранных государств.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что полёт носил плановый характер. Известно, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют подобные задачи над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана, а также Балтийского и Чёрного морей.

Ранее Life.ru писал, что в июле Ту-22М3 также провели более четырёх часов над нейтральными водами Балтийского моря. Тогда сопровождение российских бомбардировщиков обеспечивали Су-35С, а на отдельных этапах маршрута к ним также приближались иностранные истребители.