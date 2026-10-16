Самолёт-разведчик ВВС Британии замечен на задании в 100 км от Мурманска

Британский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint приблизился к Мурманску примерно на 100 километров. Воздушное судно выполняет патрулирование над Баренцевым морем, двигаясь вдоль российских морских границ.

Из данных сервиса Flightradar24 следует, что разведывательный борт вылетел с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Уоддингтон в Великобритании около 07:44 по московскому времени. К 12:10 самолёт находился в районе Баренцева моря и продолжал движение на восток. Расстояние до Мурманска в этот момент составляло приблизительно 100 километров.

Boeing RC-135W Rivet Joint состоит на вооружении британских ВВС и предназначен для ведения радиоэлектронной разведки. Самолёты этого типа используются для сбора информации о работе систем связи и управления.

Полёт проходит на фоне активизации военной деятельности НАТО вблизи российских границ. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность усилением присутствия альянса в Европе. Сам блок объясняет расширение своих военных инициатив необходимостью «сдерживания российской агрессии».